No tan lejos: el sueldo que pagaba Saprissa a Jeaustin Campos y que podría seducir a Pedro Troglio

En las últimas horas, Pedro Troglio surgió como uno de los posibles sucesores de Vladimir Quesada. El entrenador de Saprissa no está en un buen momento y después de la dura eliminación por la Copa Centroamericana provocó que su cargo volviera a estar en la duda.

Si bien la postura de la dirigencia de los Morados es mantenerlo en su puesto por el momento, Quesada puso a disposición su cargo tras el 0-3 contra Antigua GFC. Un gran número de los aficionados explotaron contra el entrenador y pidieron por su renuncia.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el apuntado para reemplazar a Quesada sería Pedro Troglio, quien hoy es el actual entrenador de Olimpia y que ya confirmó que no seguirá una vez que finalice su contrato.

¿Qué dijo Pedro Troglio de su posible llegada al Saprissa?

El técnico argentino apareció en las últimas horas para negar esta información y explicó que no le podrían pagar lo que gana en Honduras: “Escucho cosas increíbles, dicen que además serían dos años de contrato y el doble lo que gano acá. Yo acá soy un entrenador de buen pago, que no creo que pueda cobrarlo en Costa Rica, no sé de dónde sacan esas cosas”.

Actualmente, Pedro Troglio recibe en Olimpia un salario mensual de L563.000 lempiras hondureños, es decir, cerca de ₡12 millones de colones costarricenses al mes. Este monto no está muy lejos de lo que recibía el técnico anterior de los Morados, Jeaustin Campos.

¿Cuánto ganaba Jeaustin Campos en Saprissa?

Según la información que reveló el Diario Extra, el extécnico de Saprissa ganaba una cifra cercana a los nueve millones de colones costarricenses. Para ser exactos, este monto llegaba a los ₡8.777.000. Si lo convertimos a la moneda de Honduras, serían L421.000 lempiras hondureños.