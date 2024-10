"No quiero que se malinterprete": el mensaje de Marcel Hernández que Jafet Soto no esperaba

A sus 35 años, Marcel Hernández, el histórico delantero cubano y actual máximo goleador del Torneo Apertura 2024, sigue demostrando su vigencia en el fútbol costarricense con los colores de Herediano.

En una entrevista reciente, el experimentado futbolista habló abiertamente sobre su futuro profesional y las posibilidades de un eventual retiro, un asunto sobre el cual hasta el momento no se había pronunciado.

Marcel Hernández ya sabe cuándo colgará los botines

“Lo he visualizado, pero no quiero decir cuándo es porque no quiero que se malinterprete”, comentó Marcel. El goleador del equipo que dirige Jafet Soto explicó que este es un tema que está evaluando poco a poco, prestando especial atención a su estado físico.

Marcel Hernández no teme hablar sobre su retiro (Instagram).

“Son cosas que uno tiene que ir analizando, ya que la parte física es crucial. Ya una vez retirado tendré más tiempo para visitar a la gente que he sacrificado durante muchos años”, añadió el delantero florense.

El cubano no se mueve de Costa Rica

Marcel Hernández también dejó claro que una vez se retire del fútbol profesional, planea quedarse en Costa Rica, el país que ha sido su hogar desde hace varios años.

“Aquí me quedo, no hay quién me saque. La idea es devolverle a Costa Rica en trabajo todo lo que este país me ha dado, que es muchísimo en tan poco tiempo”, afirmó el artillero, que este domingo cumplió el primero de sus tres partidos de sanción en el empate 1-1 entre Herediano y Alajuelense.