"Me ponen ahí": Jafet Soto lo quiere en Herediano y el técnico cuenta su verdad

Pese a que gran parte de los pensamientos de Jafet Soto están puestos en lograr la clasificación a los playoffs del Apertura 2024, el presidente de Herediano también piensa en el 2025. Está analizando quién será su reemplazante en el banquillo del team.

El principal candidato es Hernán Medford, quien hace poco se confirmó que no continuará como entrenador de Sporting San José. Tras el anuncio de su salida, el DT dio una entrevista y contó toda su verdad sobre lo que vivió en estos meses y sobre su futuro.

Luego de un inicio prometedor de torneo, el equipo cayó en un bache del que no pudo salir, quedando sin opciones de clasificar antes de las dos últimas fechas. Esta experiencia culminó con su salida del club, y Medford, conocido como El Pelícano, no dudó en expresar sus sentimientos y analizar la situación en retrospectiva.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre su paso por Sporting?

Medford describió su paso por Sporting FC: ”Me queda que fue una etapa bonita, que disfruté. Esto es parte de la profesión. Yo la aproveché muchísimo, porque trabajé en una gran institución. Pero a lo que me refiero es que fue un paso que cerró de forma frustrante…“.

Y agregó: ”Dentro de los errores, yo también me tuve que equivocar, pero el fútbol es un todo… Cuando se va mal, siempre es el entrenador el culpable. Por más que se quiera analizar, se corta por lo más sano, que es el cuerpo técnico. Yo quedo tranquilo porque demostramos que, cuando llegué, el equipo no estaba bien y estaba casi último; luego pasamos a ser sextos“.

Hernán Medford habló de todo con la prensa.

Además de analizar su paso por Sporting, Hernán Medford también habló de los rumores que lo ubican en Herediano. El DT respondió sin vueltas e intentó minimizar lo que se viene diciendo de él sobre que es el DT que quiere Jafet Soto para el Team.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre el interés de Herediano?

Sobre esto, Medford respondió: “Son rumores, que al final, si se hacen realidad, pues veremos. Si hay rumores, es porque uno lo hace bien. Siempre que no tiene entrenador, Saprissa y Herediano me ponen ahí. Cuando uno hace las cosas bien, siempre será candidato. Por ahora no hay nada“.