En medio de la alegría que vive el aficionado del Saprissa por el gran momento que pasa la institución en el presente campeonato, hay una notici que se robó la atención de los medios de prensa y los seguidores que este domingo llenaron las gradas del Estadio Ricardo Saprissa.

Se trata de los 300 juegos del capitán morado, Mariano Torres, quien este domingo cumplió esa cantidad de partidos vestido con el uniforme morado y blanco y fue homenajeado por los jerarcas de la institución

Un solo amor, un gran legado

Torres, quien llegó a Costa Rica en 2017 solo ha tenido un “amor”: el deportivo Saprissa; y desde su llegada al país no ha hecho otra cosa que darle alegrías a la gran familia morada.

Sobre sus hombros pesan ya siete títulos del campeonato nacional de Costa Rica, además un título de Liga Concacaf y uno de Super Copa, por eso el aficionado lo reconoce, lo saluda y lo quiere cuando lo ve en la calle.

El argentino es uno de los jugadores más queridos dentro de la instición morada y en el fútbol nacional en general, se convirtio en un referente del cuadro morado y no muy lejos en el futuro, se visualiza poniéndole punto final a su carrera con los tibaseños, sin embargo, no en este momento.

“Valoro mucho estar tanto tiempo en una institución como esta y la gente me lo hace ver. Cuando termine de jugar, pensaré que logré algo en Saprissa, pero ahorita no me quiero detener en eso, porque no me quiero conformar. Deseo seguir consiguiendo cosas; voy a cumplir 36 años y podré seguir si me cuido” expresó el capitán morado.

Sobre su estancia el en plantel saprissista, dice estar muy feliz; sabe y reconoce el cariño que el aficionado le muestra dentro y fuera de la cancha.

“Llevo muchos años en el equipo y es una alegría enorme, me siento muy feliz jugando con esta camiseta” agregó el suramericano a ESPN.

Mariano dejará una huella imborrable con el Deportivo Saprissa, siendo uno de los extranjeros con más anotaciones y el de más juegos y más títulos vistiendo la casaca morada y blanca.