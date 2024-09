La afición de Liga Deportiva Alajuelense vivió un emotivo momento este domingo tras conocer la noticia del regreso a las canchas de un ex manudo: el defensor Daniel Chacón.

El jugador de 22 años, que sufrió una grave lesión en octubre del año pasado durante un partido de la Copa Centroamericana frente a Cartaginés, volvió a tener acción después de 11 largos meses de recuperación.

Chacón, quien estaba a préstamo en Alajuelense por parte del Colorado Rapids, sufrió una rotura total de los ligamentos de la rodilla, lo que lo obligó a iniciar un extenso proceso de rehabilitación.

Un regreso inspirador

Tras casi un año alejado de los terrenos de juego, el legionario reapareció con el segundo equipo del Colorado Rapids en la MLS Next Pro, marcando su regreso oficial a la competición.

Daniel Chacón volvió a las canchas tras una larga espera (Instagram).

A través de su cuenta de Instagram, el defensor compartió el siguiente mensaje: “Han pasado 11 meses y 7 días desde este día, cuando empezaba el proceso más complicado de mi carrera. Solo Dios sabe lo complicado que ha sido este proceso, pero mi objetivo nunca cambió y hoy Él me da la bendición de poder volver a jugar. Lo mejor está por venir“.

La emoción de Joel Campbell por su colega

Joel Campbell, quien compartió vestuario con Chacón durante su tiempo en Alajuelense, respondió de manera efusiva en los comentarios: “Digaleeeessss que el volvió mi rikiiiiii”.

A lo que Chacón, con la misma energía, le contestó: “Mi rikiii, no me agarró nadie ya dígalesss”. El intercambio no tardó en generar reacciones entre los aficionados manudos, quienes se sumaron a las felicitaciones por el regreso del defensor.