Mariano Torres se prepara para afrontar una nueva final defendiendo los colores de Deportivo Saprissa, el vigente tetracampeón del fútbol de Costa Rica, que se enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense por la Recopa 2024.

En la antesala de este duelo crucial, el volante argentino de 37 años compareció ante los medios de comunicación para hacer un análisis sobre su situación y la del equipo.

Duras críticas hacia la organización

Antes que nada, Torres lanzó dardos contra Unafut por organizar un torneo en medio de la pretemporada: “Todos los torneos oficiales son importantes, yo les doy valor. Después, hay que buscarles sentido y fechas, pero me parecen importantes y Saprissa siempre tiene la presión de competir hasta el final, es una obligación, lo tomo con seriedad”, comentó.

Mariano Torres cargó contra Unafut (Saprissa).

“Ahora, se puede discutir si contra Herediano tenía algún sentido jugarlo porque nosotros ganamos ambos torneos y ellos no; con Alajuelense sí, ellos ganaron el Torneo de Copa y nosotros somos Tetracampeones, ahí sí se van a enfrentar dos campeones. No se si es la mejor fecha de hacerlo, se puede discutirlo”, añadió el argentino.

El futuro de Torres en el Monstruo

A sus 37 años, el ex Boca Juniors es plenamente consciente de que se encuentra en la etapa final de su larga trayectoria, por lo que disfruta cada partido como si fuera el último.

“Me siento bien, muy contento y feliz y con la emoción de poder disputar una final y un clásico más. A medida que vayamos sumando minutos y partidos nos sentiremos mejor. Trato de vivir las finales como si fueran las últimas, pues no sé cuál será la última, porque no sé cuantas más me tocarán jugar”, aseguró Torres.

El esperado duelo de la Recopa 2024 entre Deportivo Saprissa y su clásico rival se llevará a cabo el miércoles 17 de julio desde las 8:00 p.m. de Centroamérica en el Estadio Nacional.