A sus apenas 19 años, Jeyland Mitchell se ha consolidado como una de las máximas promesas del fútbol costarricense. Sus destacadas actuaciones en la Copa América 2024 le valieron un traspaso al Feyenoord de Países Bajos, donde espera continuar su desarrollo.

Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo no ha sido sencilla, ya que aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo. No obstante, un giro inesperado en la situación del club podría abrirle las puertas a más minutos de juego.

Inicialmente, la incorporación de Mitchell al primer equipo del Feyenoord se vio retrasada debido a trámites burocráticos relacionados con su permiso de trabajo. Posteriormente, una serie de molestias físicas, consecuencia de su participación en la Copa América, prolongaron su adaptación al fútbol europeo. Sin embargo, un nuevo escenario podría favorecer al joven defensor costarricense.

¿Cuál es el cambio radical que sufre Jeyland Mitchell en Feyenoord?

Según lo informado por el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el RB Leipzig se quedará con los servicios de Lutsharel Geertruida, el defensor del Feyenoord. Un jugador que competiría con Jeyland Mitchell por un lugar en el equipo de los Países Bajos, pero si se concreta este movimiento, sería una pieza menos en el camino del tico.

Lutsharel Geertruida, un joven neerlandés de 24 años, se ha destacado como uno de los defensores más prometedores de su generación. Su polivalencia, que le permite desempeñarse tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho con un alto nivel de rendimiento, lo convierte en un jugador muy codiciado en el fútbol europeo.