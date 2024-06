Hace tan solo unos días, Alajuelense anunció una contratación que no estaba en el radar de nadie. Se trató del cubano Karel Pérez, lateral izquierdo de 19 años que llegará inicialmente para el equipo sub-21, con la opción de jugar en el primer equipo más adelante. Y tras este anuncio, el jugador dejó varios mensajes importantes al equipo que dirige Guimaraes.

Recordemos también que el isleño llega por tres años y es seleccionado cubano, escuadra con la que jugó este jueves ante Honduras en el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial de Norteamérica.

¿Qué dijo Karel Pérez sobre Alajuelense?

“No conozco mucho de la liga costarricense, pero si tengo referencia de algunos compañeros con los que he compartido en la Selección y continúan jugando allá (Costa Rica), además, he intentado seguir más los partidos de la Liga. El profe Badilla me observó en el encuentro contra Costa Rica, Víctor se acercó a mi entrenador y se pusieron de acuerdo, mi profe me comentó la gran noticia que para mí es un sueño hecho realidad“, aseveró Karel Pérez

Karel Pérez, nueva perla de Alajuelense

“Espero poder rendir al máximo en la Liga Deportiva Alajuelense y, si se da, ser convocado al primer equipo en algún momento. Ser profesional es el sueño de todo futbolista y que mejor debut para mí que formar parte de las planillas de uno de los mejores equipos de Centroamérica. En general, me siento muy bien y muy feliz de llegar a Costa Rica”, finalizó Karel Pérez.

Además, Karel Pérez ocupará en la U-21 el lugar de Wálter Ramírez, el lateral zurdo del plantel que ahora pasará al primer equipo a pelear un puesto junto a Ian Lawrence y Suhander Zúñiga. La llegada del cubano es un movimiento similar a la de jugadores como Edward Cedeño y Jeyland Mitchell.