Saprissa y Antigua no se sacaron diferencia en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Lo más llamativo del encuentro fue que los Morados se erraron dos penales que les podrían haber servido para sacar una ventaja pensando en el duelo de vuelta.

Terminado el partido, Vladimir Quesada habló conferencia de prensa y dio declaraciones que no le gustarán a los aficionados sapristas. Aseveró que no le disgustó el resultado igualado, pese a que no aprovechó el gol de visitante que vale doble en esta instancia.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre el empate ante Antigua?

“No podemos decir que el empate es malo, porque si no es desmeritar lo que hizo Antigua. Hicimos un gran partido, un gran esfuerzo ante un rival que cada vez que perdía la pelota se replegaba. El punto es bueno, pero no estamos contentos con el resultado”, comenzó diciendo Quesada.

Agregó el entrenador: “Hicimos un gran partido ante un gran rival, en un terreno de juego complicado. Nosotros queríamos irnos de aquí con la victoria. El empate es bueno, pero somos Saprissa y el empate nos deja un sinsabor muy amargo”.

¿Qué dijo Quesada sobre los dos penales fallados?

Vladimir minimizó la responsabilidad de los penales errados: “Lamentablemente fallos los tiros de penal, son seres humanos nuestros jugadores, pero eso le puede pasar a cualquier jugador del mundo”.

Para finalizar, concluyó: “Nosotros no solo tuvimos los dos penales, tuvimos muchísimas más incluso antes de jugar contra diez. Ustedes solo suscriben todo a los penales, pero nuestro juego fue más, hicimos un gran partido”.