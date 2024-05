El objetivo del liguismo está claro para la noche de este miércoles: Alajuelense debe atacar a Saprissa en la final de ida y salir del Morera Soto con una ventaja significativa. Un escenario que sería un paso gigante para que los Manudos puedan acabar con la hegemonía del tricampeón de Costa Rica.

La fórmula de “Pato” López para detener a Mariano Torres

Y uno de los jugadores más importantes del Monstruo Morado es, de manera precisa, Mariano Torres que, incluso, hace poco, se reveló un dato en el que se posicionaba como el hombre más influyente de la máxima categoría costarricense.

Para ello, el ex-futbolista de la Liga, Pato López sostiene que la manera de detener a Mariano Torres es no dejarlo pensar y hacer que sienta la presión rival, en especial, de los jugadores más rápidos en defensa que tiene el equipo rojinegro.

“Pisando el área, creando opciones a gol, ya no actúas igual ofensivamente. Si la Liga sale a presionar, a ser ofensivo, Mariano y Paradela van a estar menos precisos, con presión de Mora o de Ian Lawrence. La Liga tiene un gran equipo, estamos en casa, tenemos que ser ofensivos”, dijo en el programa Teléfono Rojo.

Defender hombre a hombre es una estrategia que, según Pato López, ya no se utiliza en el fútbol moderno. Considera que esta táctica no es viable para neutralizar a Mariano Torres en la cancha del Morera Soto, debido a que si Torres logra vencer la marca, podría tener una oportunidad directa de cara al marco.

“Ya eso de marcar hombre a hombre no es así, ya no se hace eso. Se trata de no dar esos espacios, hay que tenerle cuidado a todo. La mentalidad para hacerle daño a Saprissa es atacándolos desde el inicio, que no estén tan claros para pensar, que más bien estén confundidos con quién detener y demás”, añadió el Pato.

Para finalizar, el entrenador de Alajuelense Femenino no quiso menospreciar el nivel de Mariano Torres en el campeonato nacional. Al contrario, confirmó que lo ve entre los mejores jugadores del torneo.

“No es por quitarle mérito, Mariano Torres es un gran jugador, está entre los mejores del campeonato, sin ninguna duda. Pero hay formas de que no esté tan cómodo“, concluyó.

¿Cuándo juega la Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa por la final de la Primera División de Costa Rica?

Alajuelense recibirá a Saprissa hoy, miércoles 22 de mayo, a partir de las 8:00 p.m. (10:00 ET de Estados Unidos), en el Estadio Alejandro Morera Soto. Juan Gabriel Calderón será el árbitro encargado de impartir justicia en el Clásico de ida.

La final Alajuelense – Saprissa se podrá ver EN VIVO y ONLINE en Costa Rica a través de FUTV y la app TDMAX.