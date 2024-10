Pese al presente que están viviendo, jugar en Saprissa no deja de ser un honor para la carrera de cualquier futbolista. Así es como un ex campeón con los Morados reveló que su mayor deseo es regresar a la institución de Tibás sin importar el puesto.

Se trata de Alexander Robinson, actual defensor de Antigua GFC de Guatemala. En una entrevista con Diario Extra, contó su deseo de poder volver a estar en el conjunto morado, aunque no sea de futbolista sino en algún cargo o sector diferente.

¿Qué dijo Alexander Robinson sobre su vuelta al Saprissa?

Alexande Robinson declaró: “En algún momento pienso volver al club si se da la oportunidad, no creo que como jugador, tal vez en otra área, pero todavía falta tiempo para eso. Me han externado que tengo las puertas abiertas en el club para algo en el futuro y ojalá se concrete”.

Y agregó: “Es el equipo más grande de Costa Rica y eso me dio un nombre y un estatus en el área. Salí bien, no me sacaron, fue una opción que se me presentó en el Comunicaciones de Guatemala. Llegaron a un acuerdo entre clubes y me vine para acá”.

Alexander Robinson está seguro que volverá a jugar en Saprissa.

Además de referirse a Saprissa, también habló del cruce con Alajuelense por las semis de la Copa Centroamericana: “Nos enfrentamos a Alajuela en su cancha, que vienen jugando bastante bien. Es una muy buena cancha y tienen a su afición por lo que será durísimo. Pero nosotros vamos con ilusión y con ganas, sabiendo que si hacemos bien nuestro trabajo tenemos la posibilidad de pasar a una final”.

Para finalizar, cerró sobre volver a jugar en Costa Rica: “Lindísimo volver a jugar en Costa Rica. A mí me encanta cuando escucho que vamos a jugar contra los ticos, porque es volver al país y vivir esos ambientes que se viven bastante bonitos. Sea Alajuela, Saprissa o quien nos toque el objetivo nuestro es llegar a una final“.