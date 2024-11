"Es momento de decir adiós": Saprissa se lamenta por la situación de Mariano Torres

Este semestre de Mariano Torres en Saprissa ha expuesto que los años no vienen solos. Al capitán le ha costado mucho recuperarse de algunos dolores y se perdió gran parte del Apertura 2024 debido a estos problemas que lo maltraen.

Tuvo varias ausencias debido a que no podía jugar en césped sintético, debido a que le causaba molestias musculares . Sumado a esto, también le costaba mucho reponerse para jugar tan seguido, algo habitual que viven todos los clubes costarricenses.

En las últimas horas, se conoció que Mariano Torres no podrá estar en la última fecha del Apertura 2024 cuando Saprissa frente a Liberia. El mediocampista todavía no está al 100% y no viajará con sus compañeros a disputar este encuentro.

Esta información generó mucho enojo en los morados y empezaron a pedir que diera un paso al costado. La gente no quiere que renueve, su contrato finaliza el 31 de diciembre, y le piden que acepte que no puede continuar jugando debido a sus problemas musculares.

La reacción de los aficionados del Saprissa

Algunas opiniones de los aficionados de Saprissa.

“O bien lo vuelven a ver y ya está lesionado, o está escogiendo partidos para jugar y llegar a las finales sin lesiones pero da muy mala espina”, una de las opiniones que dio un aficionado de Saprissa sobre Mariano Torres.

Otro agregó: “No se debe renovar. Ya le dio mucho al equipo, pero en el último año las lesiones o no sé qué, no le han permitido jugar muchos partidos”. Veremos que termina decidiendo el jugador.