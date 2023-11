El Mundial de Qatar dejó una conclusión algo ambigua. Si bien al final del grupo hubo un momento en el que Costa Rica tuvo posibilidades de avanzar a los octavos de final, la eliminación se concretó mayormente por un comienzo desastroso del equipo.

Erick Sánchez, ex preparador físico de la selección con un rol en los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018, compartió detalles de la preparación del equipo en una entrevista con el canal de YouTube de José Alberto Montenegro.

“Los primeros tres partidos de la Eliminatoria vi cosas como mal manejo de cargas que no me gustaba. Yo pasaba los informes y ahí era decisión de otros. Por ejemplo, jugábamos ante Panamá y seguía México. Hubo jugadores que hicieron siete kilómetros antes. Un absurdo”.

El análisis del partido contra España

Comenzar perdiendo en una competencia corta en la que tres partidos marcan una ronda requiere de una enorme concentración. Por esa razón, el 7-0 que completó España diagramó el destino de la selección de Costa Rica. Sánchez se refirió al respecto de cómo pensaron el partido.

“Entendía que eso nos podía pasar porque se hizo un análisis muy superficial de lo que era España. El día antes se tomó la decisión de presionar. Todo mundo sabe que, si se hace eso, ellos te bailan, nosotros, el modelo de juego tuvo que haber sido otro.”

El preparador físico comentó que, si fueron un equipo que se defendió durante la Eliminatoria, deberían haber optado por eso. Pero aclaró también que quienes podían llevarlo a cabo se quedaron afuera, dejando a Keysher Fuller como el único jugador rápido para contraatacar.

Sánchez además remarcó: “Siento que contra España hubo cierta displicencia, no se vio mucho vídeo, no se jugaron partidos de fogueo contra equipos que jugaran con ese estilo, yo creo que hubo cosas de planificación que no se hicieron bien”.