Se terminaron las negociaciones, Gerald Taylor es nuevo jugador del Hearts de Escocia y acompañará a su compatriota Kenneth Vargas. El club europeo hizo oficial el arribo del lateral costarricense en sus redes sociales, algo que se venía hablando hace varias semanas.

Pero el interés del equipo del viejo continente por el futbolista del Deportivo Saprissa tiene a un protagonista en las sombras. Se trata de Kendall Waston, quien fue vital para que se terminen llevando a una de las grandes promesas ticas.

¿Cómo fue que Kendall Waston contribuyó en el fichaje de Gerald Taylor?

Kendall Waston conoce muy de cerca a Gordon Forrest, entrenador del Hearts. Fue dirigido por él cuando estuvo en el Vancouver Whitecaps de la MLS y crearon una buena relación. En esas charlas que tenían, salió una recomendación para que fichen a Gerald Taylor.

“Nos dio excelentes referencias de carácter y también la comunicación para hablar con él y con los jugadores porque también estamos tratando de atraer otros jugadores aquí”, reveló el entrenador de Hearts sobre lo que habló con su ex dirigido sobre el lateral morado.

Gordon Forrest conoce a Kendall Waston de su paso por los Vancouver Whitecaps.

Y agregó: “Hay oportunidades de hablar con estos muchachos y averiguar ese último detalle. No queremos sacar a alguien de Costa Rica, traerlo aquí y que no esté dispuesto a trabajar duro o que no se asiente. Esa es una pequeña parte del asunto”.

Así fue como Kendall Waston recomendó y logró que Hearts ponga los ojos en una gran promesa. Sumado a esto, el buen rendimiento de Kenneth Vargas hizo también que se le abrierán más fácil las puertas al defensor de Saprissa.