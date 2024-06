Recién llegó y esbozó un particular análisis sobre cómo está el equipo.

El refuerzo más buscado por Jafet Soto dice algo que no gustará en Herediano

Herediano hizo un gran Clausura 2024 pero le faltó la coronación. Terminó segundo en el campeonato y después perdió las semifinales ante Alajuelense en una serie de ida y vuelta que se definió por penales.

Así se cerca estuvo el equipo de alcanzar la final contra el Saprissa, luego campeón, y por eso el objetivo del equipo de Jafet Soto es volver a luchar en el venidero Apertura 2024 e intentar ir por la estrella número 30.

Para eso el presidente está reforzando la plantilla y trajo a José de Jesús González, el delantero mexicano que viene de jugar en Atlético San Luis y al que tanto buscó. Sin embargo Tepa tuvo unas particulares declaraciones sobre el club al que acaba de llegar.

Qué piensa Tepa González de Herediano

El artillero azteca llegó y esta misma semana ya se entrenó con los rojiamarillos. Fue después de una de estas prácticas que concedió una entrevista y explicó sus primeras sensaciones como parte del equipo.

“Me parece que el equipo está un poco tocado tras perder la semifinal pasada, pero con mucha hambre de ser campeón”, aseguró González en una frase quizás no del todo feliz para el resto del plantel, al que elogió empezando por el entrenador.

“Quiero puntualizar algo sobre Wálter Centeno: desde el primer día que lo escuché, él quiere ser campeón y para mí, es carbón para mi locomotora. Me encanta esa competitividad, que quiera ser campeón, porque tenemos los mismos objetivos y estoy seguro de que si la vida nos sorprende, nos llevaremos el campeonato”, se envalentonó González.

Cómo juega Tepa González, el nuevo refuerzo de Herediano

“En los últimos años, perfeccioné mis habilidades. Antes jugaba mucho de espaldas al arco contrario, pero ahora he perfeccionado mis cualidades y me he enfocado en ser un delantero mucho más letal, tanto dentro como fuera del área”, explicó el propio González.

“Soy más versátil, busco darle soluciones al equipo dentro y fuera del área. Me siento cómodo y también tengo un buen remate de larga distancia”, detalló el delantero de 25 años y 1,86 metros que disputó ocho partidos en San Luis en los que no anotó goles.