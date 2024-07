Se terminó la incertidumbre, Joel Campbell ya fue confirmado como nuevo jugador del Atlético Goianiense de Brasil. El delantero firmó su contrato y estará a préstamo por un año, hasta finales de junio del 2025.

El experimentado atacante, luego de que se lo presentara en su nuevo club, decidió realizar un posteo dejando un mensaje claro. Le agradeció a la Liga Deportiva Alajuelense todo lo vivido en este tiempo y quedó una indirecta para el Deportivo Saprissa.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Joel Campbell?

“AFICIÓN MANUDA. Solo vengo a decirles GRACIAS, gracias por devolverme LA ALEGRÍA Y EL AMOR POR EL FÚTBOL. Gracias por hacerme disfrutar de la catedral del Fútbol como lo es El Morera Soto. Gracias no solo por cómo me recibieron a mi y a mi familia, sino por todo el apoyo que me han demostrado durante este año”, comenzó Joel Campbell.

Y agregó: “Fue un año lleno de emociones, de alegrías y tristezas pero así es la vida y el Fútbol. Con el corazón les puedo decir que una de mis mejores decisiones deportivas es haber jugados en La Liga“.

Para finalizar, concluyó sobre su llegada al Goianiense en este mercado de pases: “Gracias a ustedes y a la institución Alajuelense pude cumplir uno de mis sueños que es jugar en la mejor liga de América“.

¿Cuál fue la indirecta al Saprissa?

Pese a haber debutado en el Morado y dar sus primeros pasos allí antes, pero nunca más los recordó. Destacó el Morera Soto como la Catedral del fútbol, volvió a destacar su decisión de regresar a Costa Rica yendo a Alajuelense y no Saprissa.