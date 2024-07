En menos de una semana, la Liga Deportiva Alajuelense disputará la final por la Recopa de Costa Rica contra Deportivo Saprissa. Para este partido, Alexandre Guimaraes sabe que tendrá varios inconvenientes en el armado del equipo.

Y es que este ha sido un mercado de pases muy movido para los Manudos. Tanto por las bajas como las llegadas, el entrenador deberá trabajar mucho para encontrar un nuevo equipo de cara al primer partido definitorio que tenga en esta nueva temporada.

¿Cuáles son los inconvenientes que tendrá Alexandre Guimaraes?

La plantilla de Alajuelense ha tenido muchísimos cambios en este mercado. Para empezar, hubo 10 bajas entre ventas, jugadores que quedaron libres y préstamos. Las salidas más destacadas son las de Jeyland Mitchell, vendido al Feyenoord a cambio de 2.5 millones de euros, y Johan Venegas, a quien se dejó ir libre junto a Michael Barrantes.

Por su parte, los manudos dejaron ir a otra pieza importante como Carlos Mora al fútbol rumano. Alexandre Guimarães deberá trabajar mucho para ocupar los lugares que dejaron vacantes estas idas en este período de transferencias.

Jeyland Mitchell será una baja de peso en Alajuelense.

Pero el único conflicto es darle lugar a los refuerzos que llegaron. En total fueron 10, entre regresos de préstamo y arribos. Los más fuertes son Iago Falque, Larry Angulo, Ronald Matarrita, entre otros.

La preocupación de Guimarães no es solamente encontrar que se entiendan con sus nuevos compañeros, sino que estén habilitados para debutar. El caso que expone esto es el de Alberto Toril, quien por ahora no puedo jugar porque no tiene la visa de trabajo ni el transfer.

¿Cuándo se juega la Recopa de Costa Rica?

El partido entre Alajuelense y Saprissa por la Final de la Recopa de Costa Rica se disputará el próximo miércoles, 17 de julio, a las 8:00 PM en el Estadio Nacional. El encuentro se podrá ver EN VIVO por FUTV.