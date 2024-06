Pese al enorme esfuerzo que hizo Fernando Lesme para llegar a la Liga Deportiva Alajuelense, en el Clausura 2024 no tuvo muchos minutos. Alexandre Guimaraes lo terminó marginando bastante de la plantilla y no lo tenía en cuenta para los momentos más importantes.

Terminado el torneo, el entrenador le avisó a los directivos que no lo tendría en cuenta y el futbolista deberá regresar a Municipal Grecia, club dueño de su ficha. Confirmada su salida por el fin del préstamo, el futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales.

El posteo de despedida de Fernando Lesme

El delantero le agradeció todo el apoyo a los aficionados, reconoció que le será difícil decir adiós, pero deja una puerta abierta a un posible regreso. Esto último lo tomaron como una indirecta al entrenador, debido a que creían que podría regresar cuando Guimaraes no esté más.

“Hoy Me toca cerrar una etapa de mi vida pero me llevo buenos recuerdos de este club al que quiero tanto, muchas gracias por el cariño que me han demostrado todo este tiempo se los agradezco mucho, muy pronto nos estaremos viendo de vuelta porque no es un adiós, sino un hasta pronto“, el mensaje del delantero paraguayo.

El posteo de Fernando Lesme en su despedida de Alajuelense. (Foto: Instagram)

Fernando Lesme nunca tuvo una buena relación con Guimaraes y hasta puso un posteo bastante polémico cuando el entrenador había asegurado que no lo veía para jugar y, por eso, lo dejaba afuera del banquillo. Ahora, con este mensaje, queda un poco más claro que su salida es estrictamente por el DT.

¿Cómo le fue a Fernando Lesme en el Clausura 2024?

Fernando Lesme disputó 12 partidos en el Clausura 2024, uno solo de ellos en la fase de playoffs. En total, el delantero marcó tres goles y no dio ninguna asistencia. Números que respaldan un poco la decisión de Alexandre Guimaraes de dejarlo marcharse

¿Dónde jugará Fernando Lesme?

Por ahora, no hubo ninguna oferta formal por Fernando Lesme. El delantero regresa a Municipal Grecia, dueño de su ficha. Según informó Kevin Jiménez, hay tres equipos de Costa Rica que quieren contar con el atacante ex Alajuelense.

