La sorpresiva ausencia de Diego Campos en la reciente convocatoria de la Selección de Costa Rica ha generado gran revuelo tanto en el ámbito deportivo como entre los aficionados. Por este motivo el jugador de Alajuelense salió a expresarse sobre este escenario.

A pesar de sus destacadas actuaciones con el Deportivo Alajuelense y su excelente momento futbolístico, el delantero quedó fuera de la lista final. Esta decisión ha sido objeto de debate y análisis, pues muchos consideran que Campos merecía un lugar en el equipo nacional.

La exclusión del jugador ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados por el cuerpo técnico para conformar la convocatoria y ha puesto en duda si se está aprovechando al máximo el talento costarricense.

¿Qué dijo Diego Campos al no ser convocado en Costa Rica?

“Claro que uno quiere llegar a la Selección Nacional, a cualquier jugador que le preguntes quiere llegar para representar a La Sele. El hecho de que no me llamen no me voy a echar a morir, ya en el pasado tampoco he estado en otras convocatorias“, afirmó Diego Campos para Tigo Sports Costa Rica.

“Cuando me llamaron con el profesor Suárez fui y lo hice de la mejor manera, lo mejor que pude. Y ahora si decidieron no llamarme, pues estoy tranquilo. Estoy muy bien aquí en Alajuelense y voy a seguir trabajando de la mejor manera”, concluyó Diego Campos.

Encuesta ¿Debió ser convocado Diego Campos a la Selección de Costa Rica? ¿Debió ser convocado Diego Campos a la Selección de Costa Rica? YA VOTARON 0 PERSONAS

La convocatoria de la Selección de Costa Rica