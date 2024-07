Mariano Torres se ha visto envuelto en la polémica, luego del clásico disputado el pasado miércoles entre Deportivo Saprissa y Alajuelense, debido a un video que muestra al jugador empujando al asistente William Chow.

Este incidente ha llevado a comparaciones con el caso del ex-jugador de Alajuelense, Barlon Sequeira, quien habría sido sancionado por dos meses tras empujar a un asistente en un enfrentamiento con Herediano.

Aunque ambos casos involucran agresiones a oficiales de partido, la diferencia radica en la sanción. En el caso de Torres, la asistente Marianela Araya solo le mostró una tarjeta amarilla, lo cual ha sido criticado por el árbitro Henry Bejarano. Él enfatiza que esta situación debe ser revisada para evitar sentar un precedente peligroso.

Lo que dictamina Henry Bejarano sobre el caso Mariano Torres

“Lo que sucedió con Mariano es inaceptable. No es aceptable que una árbitra como Marianela Araya y un árbitro FIFA como William Chow permitieran que este jugador permaneciera en el campo. No es posible”, inició el árbitro.

“En aquella ocasión, Octavio me informó que Barlon lo empujó, y yo inmediatamente saqué la roja porque confío en lo que mi asistente me dice y no podía pasar por alto ese incidente”, explicó Henry.

En cuanto a la sanción, Henry sostiene que si Sequeira fue castigado con dos meses de suspensión, Torres no debería recibir un castigo menor y espera que se tome una decisión similar: “En el video se ve claramente cómo Barlon empuja a Octavio Jara. Es igual de lamentable lo que pasó con Mariano, y deberían tomarse medidas”, opinó.

“Con Mariano recordemos que ya tuvo un problema con Juan Gabriel Calderón en Cartago a quien golpeó (jaló del brazo) y le metieron un montón de partidos (seis meses de sanción) y al final el Comité Disciplinario le quitó la sanción porque Saprissa apeló. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Que todos los jugadores digan, ‘diay, Mariano lo hace, ¿porqué nosotros no podemos entonces empujar o gritarle a un árbitro?”, puntualizó.