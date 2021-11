La Selección Nacional de Costa Rica enfrentará mañana a Canadá en la actividad de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, este duelo se disputará en el estadio de La Mancomunidad de la ciudad de Edmonton y que es de superficie sintética, aspecto que no le gustó nada al técnico de los ticos Luis Fernando Suárez, que no escondió su inconformidad.

“En el fútbol profesional uno debe de tener las mejores canchas y con la condición de las canchas artificiales versus naturales es totalmente diferente, el balón rebota distinto y uno tiene que hacer movimientos diferente. Me parece que debería ser toda la eliminatoria en una sola superficie, es algo que creo que no debería ser aceptado, bueno se acepta, es algo que debe tomarse en cuenta para que todos tengan las mismas condiciones”, dijo Suárez en conferencia de prensa.

“Vamos a hacer la práctica en esa cancha, he tenido desafortunadamente, no las mejores noticias, con respecto al estado del campo, he recibido fotografías, espero ver el mejor campo y no el que vi en algunas fotos”, agregó el colombiano sobre el estudio que ha hecho sobre el estadio de la cancha de los canadienses.

Además, Suárez también se tomó el tiempo para lamentar que en la eliminatoria mundialista no exista el VAR, tema que ha sido de discusión desde el inicio y que incluso el entrenador de El Salvador, Hugo Pérez, también solicitó pero debido a que no en todos los estadio hay condiciones para tenerlo, Concacaf prefirió no usar este recurso.

“No puede darse que en una eliminatoria en una confederación como la Concacaf no haya VAR, es algo que me parece medio extraño que en realidad no ayuda, si hay algo que se da con el VAR, que las decisiones que antes se daban sin mala voluntad podrían rehacerse con el VAR, no sé hasta qué punto si eso se presentara en Sudamérica o Europa la gente quedaría tranquila me parece que la gente en Concacaf está muy tranquila con que no haya VAR”, finalizó.

Los ticos realizaron hoy su reconocimiento de cancha en el estadio, mañana saldrán con el objetivo de ganar, tomando en cuenta que es quinto de la tabla de posiciones con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas.