Liga Deportiva Alajuelense se encuentra de lleno preparando sus próximos juegos correspondientes a la fase de semifinales del Clausura 2022, una serie donde se topará con su más aguerrido y enconado rival, el Deportivo Saprissa.

No obstante, también el torneo va llegando a su final y los rumores sobre posibles fichajes y salidas de los clubes no son ajenos para la institución rojinegra. Durante las últimas semanas se leen en distintos medios las variaciones en las planillas del los 12 clubes de la primera división de Costa Rica y para los manudos, no es diferente.

¿Al viejo continente?

El más reciente de los rumores gira en torno a uno de sus juveniles, se trata de de Santiago Van Der Putten, jugador de tan solo 17 años y quien debutó con los manudos apenas hace un par de semanas.

La noticia fue divulgada por la cadena internacional ESPN, donde se indica que el desempeño del joven jugador depertó el interés del FC Basilea de Suiza, uno de los equipos más importantes de ese país, quienes ahora siguen muy de cerca sus pasos tanto en en Alajuelense como en las divisiones menores de la Selección de Costa Rica, donde Santiago es capitán y figura.

Según se detalla en la publicación, el defensor realizó una pasantía en marzo anterior con el club suizo y ahora, solamente dan el seguimiento acordado; pero de mantenerse todo como hasta el momento, los manudos estaría negociando con el conjunto europeo más antes de lo esperado.

“Ellos han estado pendientes de su rendimiento, del excelente partido que hizo con la Sub-20 en Belice, pero esperamos que por el nivel que tiene, no hay otro defensor central que esté jugando en uno de los equipos más importantes” señaló su agente, José Luis Rodríguez.

Rodríguez señaló que tras el viaje del juvenil a suelo europeo, el interés sigue intacto y que las posibilidades de negociar se incrementan en la medida que el jugador se aproxima a los 18 años de edad.

“Le fue sumamente bien, estamos manteniendo relaciones para que se dé la posible transacción, ellos inclusive están considerando venir, aparte Santiago ya debutó con Alajuelense con 17 años, esperamos que la misma Fedefutbol se de cuenta que hay chicos que pueden ser referentes en los próximos años en Costa Rica” agregó Rodríguez.

De momento no hay nada concretado, pero si por la víspera se saca el día, parece que de Alajuelense saldrá el próximo legionario muy pronto.