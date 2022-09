El PSG es uno de los pocos equipos que tiene el lujo de contar con dos grandes arqueros: Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, el estratega Christophe Galtier dejó claro a principio de temporada que su titular sería el italiano. Tras concretarse la primera jornada en Champions ante la Juventus, la actuación de Donnarumma no fue la mejor y hubo muchas críticas. Sobre este escenario y la posibilidad de que Keylor vea una oportunidad en el arco parisino, Galtier respondió de manera contundente.

La UEFA Champions League es una competencia bastante especial para Keylor Navas, de hecho, de ganar una Copa de Europa más, se convertiría en el único arquero en tener cuatro en las vitrinas. Por ahora, en la primera jornada tuvo que seguir todas las acciones desde el banco de los suplentes en donde Donnarumma tuvo responsabilidad en el único gol del partido por parte de la Juventus. ¿Habrá rotaciones luego de esto? El DT del PSG despejó todas las dudas.

¿Oportunidad para Keylor Navas?

"¿Rotación entre los porteros? No. En cuanto a mí, no soy ese tipo de entrenador que da vuelta la posición de portero. A menudo olvidamos que Gigio es todavía un portero joven, incluso si lleva un tiempo jugando. Evidentemente notamos su mala valoración de la trayectoria del balón en un córner lo que repercute en el resultado del encuentro ya que es gol. Pero también prefiero recordar las dos paradas decisivas. Tiene dos grandes paradas decisivas que hacer y estuvo muy presente", aseveró Christophe Galtier.

"Por supuesto que lo hablé con él y siempre me gusta tener un portero que salga a balón parado, que tenga mucha presencia en el juego. Tiene el físico, tiene las cualidades técnicas, tiene el salto y no quiero que eso lo frene. No quiero que este error de juicio lo detenga de lo que quiero ver de Gigio. No habrá pérdida de balón en la posición de portero", finalizó Christophe Galtier. Recordemos que el PSG juega mañana por la Ligue 1 en la séptima jornada ante el Stade Brestois 29.