No será rival de Keylor Navas: figura de la Premier League se expone a una severa suspensión por apuestas

La noticia sacudió al fútbol inglés en 2022 y volvió con fuerza: Ivan Toney, jugador estrella del Brentford, se ha declarado culpable antes de su comparecencia de la mayoría de los cargos que la Federación Inglesa (FA) presentó en su contra por violar las reglas de apuestas para los jugadores que priman en Reino Unido. Por lo que se enfrenta a una sanción que tiene antecedentes históricos y que lo dejaría sin jugar por varios meses.

A Toney se lo acusa de haber infringido la norma hasta 232 veces entre 2017 y 2021, aunque al mes siguiente le computaron otras 30 infracciones más entre 2017 y 2019. Para entonces todavía no había conseguido el ascenso a la Premier League con las Bees. Sin embargo, el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, optó por no llevarlo al Mundial de Qatar cuando el caso se destapó. Ahora, una vez se conozca la sanción, tampoco podrá citarlo para los juegos clasificatorios a la Eurocopa que los Three Lions sostendrán ante Italia y Ucrania.

No habrá duelo Navas-Toney

En Brentford esperan que el castigo se conozca lo más pronto posible, pues abarcaría el parate de verano en Europa y Toney no se perdería tantos juegos en la campaña 2023-24. Lo que sí está claro que no será parte de la recta final de esta temporada, en la que su equipo se medirá al Nottingham Forest de Keylor Navas el 29 de abril. Los Reds actualmente están a 10 puntos de los londinenses, aunque el panorama podría ser otro para la jornada 34.

Navas no deberá lidiar con el máximo artillero de los Rojiblancos, quien lleva 14 goles en lo que va de Premier League. Pero vaya si los dirigidos por Thomas Frank no sufrirán su ausencia. En Inglaterra, se habla de que la inminente sanción que podría imponerle a Toney la Comisión Reguladora, que se manejará de forma autónoma a la Federación Inglesa, sería no inferior a los seis meses. Aunque ha habido varios antecedentes en los últimos años.

Toney se suma a una larga lista

Entre los múltiples casos de castigos por apuestas en la Premier League, los más recientes han sido los de Kieran Trippier (diez semanas de suspensión y 70.000 libras de multa), Daniel Sturridge (seis meses y casi 180.000 euros) y Joey Barton, acaso el más duro de todos: como el volante inglés realizó 1.260 apuestas entre 2006 y 2016, la FA lo multó con 30.000 libras y lo inhabilitó por dieciocho meses. De esta forma, Barton, quien blanqueó su adicción luego, se vio forzado a retirarse a los 34 años.