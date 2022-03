La Selección de Costa Rica está a días de comenzara definir si asiste o no al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez están ubicados en la quinta posición a un solo punto del cuarto lugar que actualmente ocupa la Selección de Panamá. Y si bien no dependen de sí mismos, ya que deben esperar un traspié de los canaleros, saben que su deber es al menos ganar los tres compromisos restantes.

A Costa Rica le queda medirse a las selecciones de Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Un recorrido nada sencillo para los costarricenses y es por este motivo que en la conferencia de prensa previo al comienzo de estos días de trabajo para las fechas restantes del Octogonal Final, el estratega Luis Fernando Suárez fue bastante crítico con aquellos que no están tirando para el mismo lado que la Tricolor.

"Es lógico que haya gente que tenga pesimismo respecto a un resultado y que haga críticas a un determinado juego de un equipo. Y esto siempre lo aceptaré porque me parece que son situaciones normales en el deporte. Pero lo que sí no acepto y acá quiero hacerles un pedido, es que dejen de estar queriendo que la Selección de Costa Rica no llegue al Mundial", expresó Luis Fernando Suárez en rueda de prensa.

Para los ticos es muy importante que todos estén unidos de cara estos últimos tres partidos. Recordemos que dos de estos compromisos serán de local en el Estadio Nacional para alcanzar un solo objetivo: clasificar a su sexta Copa del Mundo. Como mínimo aspiran a acceder al cuarto lugar de la tabla que les permita jugar el repechaje ante el equipo oceánico.