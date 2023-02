El timonel de la Selección sub 17 de Costa Rica dio su criterio sobre lo que fue el nuevo fracaso de los ticos en el premundial de la categpría.

Las palabras del DT sub 17 de Costa Rica luego del fracaso en el premundial

Luego de firmar un sonado ridículo al frente de la Selección Sub 17, el ahora extécnico de la selección tica, Erick Rodríguez, dios la cara a la prensa para dar su opinión sobre lo ocurrido en el premundial, donde quedó eliminado de forma prematura ante su similar de Puerto Rico.

Pese a lo ocurrido, el estratega tiene sus argumentos y su visión sobre las razones que acabaron por el nuevo proceso mundialista fallido.

Un fracaso más a la lista

"La verdad que bastante dolidos por este final, no era el que queríamos evidentemente, se intentó de todas las formas y aparte de que no jugamos un buen partido. En los cuatro partidos tuvimos demasiadas dudas, desgraciadamente obtuvimos lo que nos merecimos por lo que hicimos durante el torneo, veníamos ganando y veníamos invictos, pero nunca fuimos el equipo que nosotros esperábamos, tuvimos muchas dudas y ganamos partidos sin convencer." señaló Rodríguez en primera instancia.

Sobre el juego en particular, prefiere destacar algunas de las jugadas que creó el cuadro nacional durante los 90 minutos para encontrar alguna justificación al plantamiento efectuado ante los boricuas.

"Tuvimos cinco jugadas debajo del marco y las botamos, le ganó la ansiedad a los chicos y desde el primer partido no se supo manejar este comportamiento, es una eliminación bastante dolorosa para todos, estamos dolidos y afectados" destacó el timonel.

Este nuevo fracaso, se suma a una larga lista de desaciertos que tienen a los ticos sumidos en una racha negativa en torneos ofiaciales a nivel menor; el último Mundial menor al que los ticos accediron fue en 2017.

Sobre la experiencia al mando del conjunto nacional, el técnico dio su opinión.

"Es una experiencia bonita, tenía algún tiempo de no dirigir chicos. Fue un proceso bonito, no le miento que si disfrutamos de la experiencia, pero bueno, el desenlace nos golpea y nos duele muchísimo y lo que queda es hacer un análisis, lo trillado. Ver el tema del biotipo, perfiles de jugadores y ahora con el profe Claudio Vivas se ha está enfocando en trabajar desde los 12 o 13 años para empezar a trabajar y que no lleguen con tantas falencias a estas edad de Selección Sub-17" concluyó es estratega.