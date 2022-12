Este domingo, Alajuelense recibió en su casa a Herediano como parte de las semifinales del Torneo de Copa, partido que acabó con triunfo de los florenses por la mínima, resultado que coloca al Team en la final y dejó en el camino a los rojinegros.

Durante las acciones del juego y ante la frustración de ir perdiendo el partido, un grupo de aficionados presentes en las graderías del Morera Soto la emprendió contra el defensor manudo, Giancarlo "el Pipo" González y empezaron a gritarle que se retirara ya del fútbol.

Sereno y autocrítico

Una vez que acabaron los 90 minutos y con la cabeza más fría tras la derrota, el Pipo atendió a la prensa donde dio su respuesta a quienes llegaron a la tribuna para gritarle.

"Obviamente con respeto, el que tiene las decisiones de mi carrera, de cuando me retiro y eso, soy yo. Yo me siento bien físicamente, me siento bien todavía para ayudar al equipo. El día que no lo sienta soy el primero en hacerme a un costado" respondió el exmundialista a Deportes Columbia.

Pero además, reconoce el difícil momento que viven y se solidarizó con con los hinchas. "Obviamente los entiendo a ellos que estén frustrados uno como jugador, y yo que soy de la cuna de acá, soy autocrítico conmigo y obviamente se siente frustración cuando se pierde" agregó el Pipo.

Dentro de la autocrítica, González sabe que no hay tiempo para lamentos ni para "dar lástima" y que lo único que resta es cambiar la actitud y ganar.

"No hay tiempo de hacerse los pobrecitos, si no que hay que hablarlo entre nosotros para ver que podemos mejorar y ver que cada uno puede dar más, el cuerpo técnico tiene que dar más, la afición exige campeonato y copas, debemos tener los pies en la tierra, saber que donde jugamos y quién defendemos, la única manera es ganando copas y eso se tiene que hacer jugando bonito o feo." indicó a la prensa Giancarlo.