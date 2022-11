La noche de este miércoles, la Selección de Costa Rica vivió uno de sus mejores momentos en el juego de despedida ante Nigeria previo a su viaje hacia el Mundial de Qatar, un partido donde todo se suponía todo iba a ser fiesta y algría.

Con triunfo, goles y el estadio a reventar, era el escenario ideal para festejar en grande la partida del combinado tico hacia la próxima cita mundialista, pero en medio de tanta algarabía, hubo un lunar que empañó la fiesta costarricense, la silbatina al delantero Johan Venegas.

Silbatina, reclamos y el apoyo de sus compañeros

La afición la emprendió contra el ariete quien entró de cambio y "se comió" una oportunidad inmejorable de gol frente al arco nigeriano, lo que ocasionó el inmediato repudio de los presentes; sin embargo, luego de acabado dle partido, sus compañeros y el própio técnico salieron en su defensa.

El timonel de la Sele, Luis Fernando Suárez no escatimó en defender a su elegido y destacó su carácter en el terreno de juego.

"Creo que son situaciones las cuales cuando uno tiene carácter fuerte tiene que afrontarlo de la mejor manera y él lo tiene, así que no me preocupa, me preocuparía si fuera un chico que viene comenzando, pero con él no. Sigo teniendo confianza en él" señaló Suárez en conferencia de prensa.

Adicionalmente, el estratega respondió las razones de su confianza en el jugador. "Lo vas a ver en el Mundial… Venegas siempre ha jugado bien en la Selección, básicamente es eso y tengo confianza en él" agregó.

Pero también sus compañeros de equipo le tendieron la mano al "Cachetón" y no dudaron en mostrarle su apoyo.

"Tiene bastante experiencia (Johan), mentalmente es muy fuerte, ha jugado con los dos equipos más importantes del país y las aficiones más complicadas, no es nada nuevo. Sé que es un grandísimo jugador y en el mundial será un jugador muy importante para nosotros" destacó Joel Campbell.

Los más jóvenes de la Sele también opinaron al respecto, uno de ellos fue Douglas López, que aprovechpo el momento para manifestar su repudio para quienes se sumaron al rechazo contra Venegas.

"Es feo sí, que pase algo así, no debería, pero eso ya se nos va de las manos a los jugadores, nosotros lo apoyamos a él y decirle a la afición que eso no se hace, estamos en una despedida y muy feo ver algo así. Él al final es un hombre muy fuerte dentro y fuera, creo que no le va a afectar" manifestó López.

Kendall Waston también dio su criterio y acuerpó a su compañero. "A mí no me gustó, lo respeto, pero no concuerdo con eso, porque era un día especial. Ya hablamos sobre el resumen de todo lo que representaba este partido. Es apoyar a todos. Si atacamos a un jugador, es atacar a todos. Entre todos somos más fuertes"

Por su parte, el capitán del conjunto tico, Bryan Ruiz, hizo un llamado a la afición para apoyar independientemente del jugador que esté en la cancha.

"Le pido a la afición es que apoyen si están de acuerdo o no en una convocatoria. La lista el profe la pensó demasiado. Ojalá si Johan anota en el Mundial, lo celebremos todos. Independientemente estén de acuerdo o no, que nos apoyen, la Selección somos todo el grupo" expresó "el Capi".

El próximo 15 de noviembre, Johan Venegas cumplirá 3 años sin anotar con la Selección lo que despierta las críticas y las dudas de cara a lo que se viene.