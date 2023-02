Este sábado, los manudos celebran elecciones de Junta Drectiva, pero an no haber contrincante, ya hay un virtual ganador por aclamación.

Para todos los aficionados a Liga Deportiva Alajuelense, este sábado es un día especial, no es in sábado cualquiera; será un sábado para elegir el nuevo presidente de la institución por los próximos dos años.

Las elecciones aún no se llevan a cabo pero ya hay un ganador, se trata del empresario, actual vicepresidente rojinegro, el señor, Joseph Joseph y es ganador por una sencilla razón: nadie más presentó su nombre como candidato al puesto y de no haber nada extraordinario, Joseph se convertirá en el nuevo jerarca rojinegro.

Sin competencia

"Únicamente se recibió una papeleta, que fue la que presentó don Joseph Joseph Saidy, que fue recibida el 21 de febrero. Y, este jueves, al ser las 9 a. m., no se presenta ninguna más" comunicó el Órgano Electoral de Alajuelnse

La fórmula del empresario para liderar la Junta Directiva viene acompañada por León Weinstock como secretario, Federico Calderón como prosecretario, Tomás Guardia como vocal I, Óscar Alvarado como vocal II y Juan Carlos Tristán como fiscal. Se mantienen Enrique Morúa, Manfred Aymerich, Marco Zúñiga, Jorge Corrales y Lanzo Luconi.

Semanas atrás, un movimiento de liguistas, llamado Transparencia Rojinegra, liderado por el ex presidente manudo Jorge Hidalgo, dejó entrever su interés por "rescatar al club" y mediante una conferencia de prensa, ventilaron una serie de supuestos hechos para golpear la actual dirigencia.

Sin embargo, tales señalamientos no tuvieron el eco que buscaban y con los días, todo lo dicho quedó en el olvido. La falta de interés en sus propuestas silenció sus intenciones a tal punto que ni ellos, ni nadie más, inscribió su nombre para las elecciones de este sábado.

Joseph es un reconocido empresario que ha fungido como parte de la Junta Directiva desde épocas de Raúl Pinto, allá por 2010, brindando grandes aportes en lo administrativo y en lo económico al club, entre los más importantes, la realización del CAR y el proyecto integral de Ligas Menores.

Dadas las circunstancias, a las 9 am este sábado 25 de febrero, se celebrará la actividad, pero al no haber contrincante, no se llevará una elección como tal, sino "sería por aclamación como se realizará, en razón de no existir otra papeleta" según expresó el órgano electoral manudo.