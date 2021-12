Una de cal y otra de arena. Así se resume la noche de ayer para el delantero Alajuelense, Johan Venegas, quien luego de haber hecho el segunto tanto manudo, no soportó la presión de un sector de la tribuna y vociferó con insultos, improperios y gesticulaciones ofensivas y poco educadas.

Por estas acciones el Comité Disciplinario de la Unafut tomó cartas en el asunto, analizó lo ocurrido y dictó el castigo para el ariete rojinegro. El comunicado de la entidad dice textualmente: "Johan Venegas Ulloa de la Liga Deportiva Alajuelense tres partidos de suspensión y una multa de 175.000 colones de conformidad con el artículo 38 inciso 1, por ser culpable de utilizar gestos ofensivos en contra de la afición presente en el estadio"

Adiós finales

Tras dictarse esta sanción, el goleador se estará perdiendo el partido de vuelta ante Santos del próximo domingo y los dos partidos de la final en caso de que los erizos superen la etapa de semifinales. Venegas podría integrarse a su club solamente si los manudos alcanzan la gran final ante herediano, caso contrario, deberá pugar su castigo con juegos del torneo próximo.

¡El Cachetón le dio un tanque de oxígeno a la Liga! pic.twitter.com/DX15hm6jwD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 3, 2021

Los hechos se dieron la noche de este jueves justo después de que el atacante marcara el segundo gol manudo, momento en el que aprovechó para "devolver" algunos insultos que recibió durante todo el encuentro por parte de aficionados ubicados en la gradería. Pocos instantes después de esta acción acabó el partido y Johan atendió a la prensa para dar su versión.

�� "Llegan a faltarme el respeto, no lo voy a permitir y si me tengo que defender lo voy a hacer", Johan Venegas pic.twitter.com/DnnxbcOtN0 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 3, 2021

Dentro de sus declaraciones, el seleccionado y mundialista fue enfático y no se escondió: "Llegan a faltarme el respeto, no lo voy a permitir y si me tengo que defender lo voy a hacer..." acotó minutos después de concluido el partido y con un poco de enojo aún. Ahora Alajuelense tendrá que afrontar su próximo compromiso sin el goleador, cuyo espacio posiblemente ocupe el cubano Marcel Hernández quien la noche de este jueves ingresó como variante.

El partido de vuelta será este domingo en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 4 pm. y los santistas llevan ventaja en la serie con marcador de 3 goles por 2.