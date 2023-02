Allá por 2014, luego de la maravillosa participación de Costa Rica en el inolvidable Mundial de Brasil, Costa Rica valoraba opciones para suplir el espacio que dejaba el técnico Jorge Luis Pinto; y uno de los principales candidatos era el argentino Ricardo Gareca.

En ese momento, Gareca era el técnico de la selección de Perú y por invitación de la Federación Costarricense de Fútbol, el suramericano visitó el país tanto para conocer la oferta que se le hacía como las instalaciones y recursos disponibles.

Lo que Gareca vio pero no dijo

En aquel momento, se dijo que el estratega declinó la oferta de Costa Rica por temas económicos, sin embargo, casi 10 años después, el propio Gareca desmintió esa versión en una entrevista otorgada al programa televisivo El Marcador, de Panamá.

"No fue por un tema económico, creo que lo que más me llegó fue que los dirigentes en ese momento tomaron una decisión importante, que fue la de sacar a Pinto, porque parece que no tenía una buena relación con el plantel, parece que el carácter de Pinto es fuerte y tuvieron que tomar una decisión de la cual no estaban convencidos" señaló Ricardo Gareca.

¿Qué otras razones hubo para rechazar el ofrecimiento tico?

"Les dije que no porque no conocía Centroamérica, o sea, una cosa es conocerlo visualmente, verlo y otra cosa es tener un conocimiento más importante y a mí me hubiera gustado, como nunca tuve la oportunidad de jugar en Centroamérica, como nunca tuve de enfrentarlo. Me he enfrentado muchas veces ya con Perú a Panamá, con Costa Rica entonces uno ya empieza a tener un conocimiento mayor, pero hasta ese momento si bien la había visto en el Mundial y me gustaba, hubo cosas que me llevaron a decirles que no" agregó el estratega suramericano.

Pero el tema con Jorge Luis Pinto es lo que más lo llevó a tomar la decisión, al respecto profundizó.

"A ellos les gustaba Pinto, de hecho hizo una campaña histórica, entonces en esa situación me hicieron ver que estaban muy condicionados y que necesitaban resultados. Nosotros sabemos la obligación de tener resultados, de clasificar a un mundial, uno sabe que debe lograr objetivos... Pero sentí que los dirigentes estaban muy presionados y eso no me hacía sentirme muy cómodo" agregó.

Actualmente, Gareca es el timonel de la Selección de Ecuador.