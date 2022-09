El fútbol es un maravilloso deporte que despierta las más profundas pasiones en sus seguidores, emociones que van desde lo sublime a lo miserable según sea la circunstancia; en las buenas se habla casi de héroes mientras que en las malas se puede acabar la carrera de un futbolista.

Y en Costa Rica no es diferente, muchos son los casos de jugadores venidos a menos tras el "linchamiento social" de aficiones -que al calor de un resultado- lograron sacar al deportista de lo suyo y enviarlo al olvido.

El gran momento, la gran oportunidad

El actual guardameta del Saprissa, Kevin Chamorro, conoce muy bien este fenómeno, lo vivió en carne propia en distintos momentos, cuando tuvo que asumir la portería de su club y las cosas no le salieron tan bien como esperaba, sin embargo, el fútbol da revanchas y con ellas, alegrías.

El 31 de julio anterior, Saprissa disputó un encuentro ante Puntarenas, en ese duelo, el que venía siendo el portero estelar, Aaron Cruz sufró una considerable lesión que lo sacaría de la competencia por al menos 3 semanas.

Cruz se sometió a la debida recuperación pero cuando regresó, se topó con un obstáculo enorme, y es que su reemplazo, Kevin Chamorro, se adueñó de la portería con propiedad y actuacciones más que destacables, sus números así lo respaldan.

Sus dos primeros juegos ante Cartaginés y San Carlos no fueron los mejores, las críticas de inmediato llegaron, el nerviosismo le jugó malas pasadas y los fantasmas se volvían a asomar, sin embargo, no se rindió y ahora es inamovible.

En los últimos 6 encuentros del Saprissa, con Chamorro bajo los 3 palos, los morados suman 6 victorias, incluyendo ante el vugente campeón Cartaginés y contra su más acérrimo rival Liga Deportiva Alajuelense, este último en casa manuda.

Pero eso no es todo, Saprissa solo ha recibido 1 gol en los últimos 180 minutos de juego, es decir, 6 juegos completos y el monstruo solo ha recibido una anotación, un apartado no menor que habla muy bien de la defensa morada y del portero.

El arquero está conscente de que no ha sido fácil alcanzar este momento y recuerda todo lo que ha tenido que pasar para lograr un espacio como titular en el monstruo.

"Siempre he sido fuerte mentalmente, el que no esta para las críticas no puede jugar fútbol y cuando jugaba en San Carlos pasé año y medio en la gradería, seguí luchando hasta que me dieron la oportunidad, ahora año y medio esperando jugar en Saprissa, creo que lo estoy haciendo de la mejor manera, eso se basa en el trabajo de cada día. El primer defensa es Paradela y Javon, gracias al trabajo de ellos llegan pocas bolas, con los defensores nos conocemos con un silbido" declaró a la prensa.

Saprissa es líder de su grupo con 23 unidades, seguido de Puntarenas FC con 19 y el próximo duelo de los morados será nada más y nada menos que contra el líder absoluto del certamen, el Herediano, que marcha invicto y arrollador a su paso.

El juego se llevará a cabo en el estadio Ricardo Saprissa, este domingo 18 de setiembre a las 5 pm, transmisión a través de la señal de FUTV.