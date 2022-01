La zona de Concacaf vuelve la emoción de las eliminatorias mundialistas a finales del presente mes y todas las selecciones del área ya se encuetran ocupados haciendo sus respectivos trabajos previos.

En Costa Rica, parte de la selección se entrena en el Complejo Goal de la Federación Costarricense de Fútbol, cumpliendo con el microciclo solicitado por el seleccionador Luis Fernando Suárez, una especie de retiro deportivo donde el estratega observa los trabajos de los jugadores preconvocados en aras de determinar quiénes le funcionan en los partidos oficiales.

El viernes sabremos la lista definitiva

Pero esta lista no solo está incompleta sino que además no es la definitiva, basta con repasarla para notar que en ella no figuran Keylor Navas, Oscar Duarte, Cristian Gamboa, Bryan Oviedo o Joel Campbell, jugadores que estarán sí o sí en el llamado del estratega cafetero.

Pero además del los infaltables, el técnico podría sorprender a todos con el llamado de algún jugador, así lo dejó entrever el asitente técnico John Jairo Bodmer, mano derecha del timonel Suárez.

“Las sorpresas pueden aparecer y el profe nos puede dar una sorpresa a todos inclusive a mí. Todo puede pasar, puede haber opiniones diferentes pero, él siempre va a tomar decisiones pensando en lo mejor para la selección”, enfaticó Bodmer en entrevista para Columbia Deportiva

Además aprovechó el espacio para referirse a la situación de Navas, quien ya fue dado de alta por el contagio de Covid-19 de hace unos días, a la dificultad que ven para contar con Oscar Duarte al menos en el primer juego ante Panamá y a otros particulares propios de su oficio.

Este viernes se conocerá la lista definitiva de Costa Rica para los partidos de final de enero y principio de febrero.

Costa Rica iniciará esta triple fecha eliminatoria este 27 de enero ante Panamá, posteriormente deberá visitar el estadio Azteca para enfrentarse ante México y cierra la ventana el 2 de febrero en Kingston ante Jamaica.

La Sele marcha de quinto en la eliminatoria con 9 uidades, a 5 puntos de Panamá, que se ubica de cuarto en la tabla de posiciones y de momento, es la selección que jugaría el repechaje ante la selección de oceanía en la disputa por un boleto a Catar 2022.