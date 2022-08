Culminó la séptima jornada del Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica, donde no hay muchas variaciones en los Grupos A y B. Se mantienen firme en el liderato tanto Herediano como Puntarenas en sus respectivas zonas, aunque las sensaciones no son las mismas: si bien el Team venció a Santos de Guápiles, los tiburones no pasaron del empate ante el Cartaginés.

En esta jornada, se registraron 21 goles, con 2 triunfos locales, 1 empate y 3 triunfos visitantes.

Pero para tener una imagen más amplia de lo sucedido este fin de semana, a continuación repasaremos cada resultado y veremos su injerencia en la tabla de posiciones.

Santos de Guápiles 1 - 2 Herediano

¡El liderato está a salvo una jornada más! En una visita que se preveía complicada, Herediano venció por 2-1 al Santos de Guápiles, lo que lo mantiene 9 puntos por encima del Alajuelense y siendo el líder del Grupo A. Los goles para el Team fueron marcados por Ruiz (11') y Brenes (73'), mientras que por los guapileños descontó Palma (43').

Saprissa 4 - 0 Pérez Zeledón

Saprissa recibía a Pérez Zeledón en busca de una victoria que le permitiera acercarse a Puntarenas y consolidarse como uno de los conjuntos más potentes del campeonato. Y no fallaría, pues el Sapri venció a los Guerreros del Sur por 4-0, gracias a los tanto de Paradela (9' y 22'), East (26') y Angulo (84', de penal).

San Carlos 1 - 2 Grecia

En un partido donde ambos necesitaban sumar puntos para escalar posiciones dentro del Grupo B, Grecia obtuvo la victoria a domicilio por 2-1 ante San Carlos. Pese a comenzar el encuentro perdiendo, ya que los locales se adelantaron con un tanto de Cruz González (14'), los goles de Lesme Lesme (32' y 60') permitieron obtener la victoria en un partido fundamental para los helénicos.

Guanacasteca 1 - 2 Alajuelense

En un partido donde había una clara superioridad de uno sobre el otro en el papel, Alajuelense fue capaz de vencer a Guanacasteca por 2-1 como visitante y mantener la distancia con Herediano a 6 puntos. El partido comenzó bien para los pamperos, gracias a la anotación de Molina Ruiz (2'), aunque el equipo rojinegro remontaría con tantos de Rodríguez (26') y Venegas (66').

Puntarenas 1 - 1 Cartaginés

El líder del Grupo B, Puntarenas recibía a Cartaginés en busca de seguir afianzando su liderato de la zona. Sin embargo, los brumosos darían la sorpresa, adelantándose por medio de Barrantes (41', de penal), aunque el empate llegaría en la segunda mitad, tras el tanto de Gibbons (65', de penal). El luminoso no se movería y ambos equipos se repartieron 1 punto tras el pitazo final.

Sporting San José 4 - 2 Guadalupe

Dos clubes del Grupo A que llegaban con la necesidad de sumar los tres puntos. Sporting San José recibía a Guadalupe, en busca de acercarse al liderato que ostenta Herediano y serían los locales quienes obtendrían la victoria, gracias a los goles de Flores (23'), Santellán (41'), López (44') y Vega (86'). Por los visitantes, marcarían Cordero (38') y Estrada (85').

