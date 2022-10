El mediocampista Allan Cruz no continuará en las filas del Cincinnati de la MLS luego de que su contrato llegara a su final y el club estadounidense tomara la decisión de no ejercer la opción definitiva para quedarse con el pase del futbolista costarricense que destacó antes en el Club Sport Herediano. Sobre este escenario, el futuro del centroamericano es incierto.

Con la camiseta del FC Cincinnati, Allan Cruz disputó 72 partidos en donde marcó nueve goles y repartió cinco asistencias. Ahora con la situación de tener que buscar un nuevo equipo, es algo que deberá concretar con su agente los próximos días, pero la primera opción para el costarricense es poder mantenerse fuera del territorio nacional.

Futuro de Allan Cruz

"Vamos a pasar por el proceso del Draft obligatorio y contractual que tiene Allan Cruz con la MLS, y después de eso analizaremos, el siguiente paso sea adentro o afuera de la MLS", aseguró el agente de Allan Cruz, Kurt Morsink, para los micrófonos de ESPN. Con esto por ahora queda descartada la posibilidad de un regreso al fútbol de Costa Rica.

Por otro lado, Allan Cruz también tomó la palabra para hablar sobre su futuro: "Uno nunca puede decir que no a ninguna puerta, pero no está en mi mente, no es algo que haya pensado, el volver a Costa Rica, creo que me quedan años para seguir jugando en el extranjero, tengo una edad muy buena para seguir compitiendo y poder jugar mucho y estar cerca de los mejores del mundo”, manifestó para ESPN.