"Tanto humo": ídolo de Saprissa despedaza a Guimaraes en el peor momento de Alajuelense

A pesar de haber levantado el trofeo de bicampeón de la Copa Centroamericana hace apenas una semana, ahora mismo Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en lo que podría ser el punto más bajo de su temporada.

La eliminación en las semifinales del Torneo Apertura 2024 a manos de Herediano ha sembrado el caos en el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes. Los viejos fantasmas acechan Alajuela, poniendo en riesgo el gran objetivo de la temporada: conquistar la estrella número 31.

El reclamo de Guimaraes tras la eliminación

Tras el partido contra los florenses, el DT erizo sorprendió al restarle mérito a la clasificación del equipo de Jafet Soto, criticando el pragmatismo de su planteo. “Un equipo quiso jugar y otro hizo lo que hizo, encontró dos jugadas y quiso ganar el partido así. Confundimos las etapas finales con meter y el fútbol, ¿dónde lo dejamos? Si reducimos el fútbol a eso, no vamos a avanzar nunca”, argumentó Guima.

“Si en Costa Rica queremos vender nuestro fútbol, esto no es un partido para venderlo. Por la postura del equipo rival. No me interesa ganar así, yo vine aquí para mejorar el fútbol nacional, con lo que he recorrido y ganado en otros continentes, acabo de ganar una Centroamericana”, disparó el estratega de origen brasileño, desviando el foco de la eliminación de su equipo hacia un debate más amplio.

Leyenda morada no se la deja pasar a Guimaraes

En este contexto, un ídolo de Deportivo Saprissa, que en el pasado ha tenido fuertes cruces con Guimaraes, no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario mordaz sobre sus declaraciones.

Se trata de Alonso Solís, quien alguna vez llegó a afirmar que el actual DT de Alajuelense es el peor técnico que tuvo en su carrera. “Ni cuando vi el concierto de Dr. Dre, Eminem y Snoop Dogg vi tanto humo, pero admito que lo desvía todo muy bien”, publicó el exfutbolista en sus historias de Instagram.

La historia de Alonso Solís (Instagram).

Si bien la leyenda del Monstruo Morado no mencionó directamente a Guimaraes, sus seguidores entendieron que se trataba de un claro ataque contra quién fuera su entrenador en la escuadra tibaseña entre 2011 y 2012.