Recién llega y ya impacta en Alajuelense: Washington Ortega se diferencia de Leo Moreira

Washington Ortega será el nuevo portero de la Liga Deportiva Alajuelense en este 2025. Llegó el pasado fin de semana a suelo tico y rápidamente se incorporó al equipo para preparar lo que será el comienzo del Torneo Clausura.

El uruguayo tendrá que reemplazar a Leonel Moreira y estará prácticamente obligado a superarlo, especialmente por cómo se fue el ahora nuevo fichaje de Puntarenas.

Moreira fue muy cuestionado por su rendimiento en las fases finales, momentos en los que dejó mucho que desear. Además, fue apuntado como uno de los principales responsables en las eliminaciones frente a Herediano. Por este motivo, fue dado de baja a pesar de que había renovado meses atrás.

ver también “Cuestión de camerino”: Pablo Izaguirre denuncia lo que nadie se anima sobre la crisis de Alajuelense

En sus primeros días como futbolista de Alajuelense, Washington Ortega habló de los objetivos que tiene el equipo en este 2025 y ya dejó marcada la diferencia con Leo Moreira para ganarse el corazón de los aficionados rojinegros, que tendrán la exigencia en lo más alto y el uruguayo lo sabe.

¿Qué dijo Washington Ortega como nuevo fichaje de Alajuelense?

“Vengo a un grande, el grande amerita salir campeón y amerita pelear por la 31, entonces creo que vamos a ir en busca de eso y tenemos que lograrlo porque el equipo lo pide”, afirmó Washington Ortega en diálogo con los canales oficiales de los Manudos.

Y agregó: “Sé dónde vengo, sé que es un equipo que siempre pelea por títulos, que amerita pelear por eso, entonces estoy muy contento y a eso vinimos. Yo quería dar un paso grande en mi carrera, el club es ideal para eso y me gusta el tema de la presión”.

Publicidad

Publicidad

Además, le dejó un mensaje a los aficionados de Alajuelense: “Agradecer el cariño y espero responderles adentro de la cancha y que juntos podamos lograr grandes cosas, eso es lo que deseamos todos. El que me conoce sabe que siempre me preparo para eso, que entreno a muerte para poder rendir adentro de la cancha y que no duden que va a ser un sacrificio que no va a faltar”.