La Liga Deportiva Alajuelense volvió a alzar la Copa Centroamericana 2024, reafirmando su dominio en la región con un histórico bicampeonato. En un escenario vibrante, lleno de entusiasmo rojinegro, el equipo liderado por Alexandre Guimaraes derrotó al Real Estelí con un marcador de 2-1, logrando cumplir uno de los grandes objetivos de la temporada. Y en este contexto Guillermo Villalobos expresó todo lo que sentía.

Guillermo Villalobos entiende perfectamente lo que representa Liga Deportiva Alajuelense. Su pasión por el club trasciende palabras: la lleva en cada fibra de su ser, reflejándola tanto en su forma de vivir como en la emoción que transmite al hablar de la camiseta rojinegra.

Guillermo Villalobos conmueve a los fanáticos de Alajuelense

Tras conquistar la Copa Centroamericana 2024 estas fueron las palabras de Guillermo Villalobos: “Si la vida hay que darla en la cancha se da. La afición nunca abandonó y tener su apoyo es importante. Mi segundo campeonato en este club es un sueño, hace un año veía esto imposible”, afirmó.

Villalobo vive el fútbol no solo como jugador, sino también con la pasión de un verdadero hincha, algo que lleva con orgullo y no oculta en absoluto. “Toda mi familia es liguista, y personalmente he sufrido y llorado de alegría por este club.

Me considero un aficionado más dentro de la cancha. Sentir el aliento de la gente desde la tribuna es algo que me llena de orgullo”, expresó con emoción.