La Selección de Panamá fue una de las gratas sorpresas de la Copa América 2024 en Estados Unidos. A pesar de no ser uno de los favoritos, el equipo canalero logró alcanzar los Cuartos de Final del torneo, donde cayó derrotado por un amplio marcador de 5-0 ante la poderosa selección de Colombia.

¿Cuál jugador habló sobre su futuro?

Edgardo Fariña, el defensor central de la Selección de Panamá, ha sido una de las revelaciones de la Copa América 2024. Sus sólidas actuaciones en el torneo han llamado la atención de varios clubes, que ahora muestran interés en sus servicios y el jugador habló sobre ello.

“A nivel personal me sirvió mucho para demostrar y enseñar lo que he aprendido. Creo que hay mucho por mejorar como grupo y como jugador individualmente. Toca hacerlo de la mejor manera en los partidos que vengan con la Selección de Panamá“, aseveró.

Edgardo Fariña – Selección Panamá

“Sí se ha hablado mucho de eso. Yo he estado sumamente concentrado en lo que es la Copa América para hacer algo más, lastimosamente no se pudo ganar, fue un resultado muy abultado y ahora al regresar tocará ver las mejores opciones que me puedan beneficiar para el futuro“, finalizó Edgardo Fariña.

La participación de Panamá en la Copa América 2024 ha sido un gran paso adelante para el fútbol panameño. El equipo ha demostrado que tiene potencial para competir con las mejores selecciones de América y ha dejado una imagen muy positiva en el torneo.