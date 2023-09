INJUSTO PARA MUCHOS: gol de Marta Cox en el Mundial no es nominado al Puskas

En definitiva, la pasada Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, dejó múltiples hechos históricos e inolvidables para la Selección de Panamá. Su primera participación en un Mundial Femenino no dejará de ser recordado, luego de, incluso, haberse ganado el cariño del planeta fútbol.

Uno de los momentos para enmarcar, fue ese primer gol de las Canaleras en la cita máxima. Y es que no pudo ser mejor, luego de que Marta Cox, a una distancia considerable, tomara el esférico y convirtiera una de las dianas más bonitas del torneo.

De hecho, fue nominada a los mejores goles del Mundial y a pesar de que no ganó, muchos consideraron que, como mínimo, debió estar en el Premio Puskas. Sin embargo, este viernes, la FIFA anunció a los aspirantes a llevarse el reconocimiento y la panameña no es una.

La reacción en las redes sociales no tardó en llegar y no solo de canaleros, sino por parte del mundo entero: “Tres goles del Mundial nominados al Premio Puskas de la FIFA. No está el de Marta Cox de falta directa contra Francia. Para mí, indiscutiblemente, el mejor gol del Mundial”, expresó el periodista catalán, Marc Andrés Sanz.

+ Reacciones a la no nominación de Marta Cox

¿Qué es el Premio Puskas?

El Premio Puskas, es un reconocimiento de la FIFA hacia el autor del mejor gol de la temporada. Se otorga desde el 20 de octubre de 2009 y es en conmemoración al fallecido, Ferenc Puskás.