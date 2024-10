Este martes será un día decisivo en la Liga de Naciones de Concacaf 2024/25. La actividad ya llegó a su fin en el Grupo B, con Jamaica y Honduras clasificadas a los cuartos de final, y ahora le llegará el turno al A, donde todo se definirá con el partido entre Guatemala y Costa Rica.

De momento, ambas selecciones se están quedando con los dos últimos por ser las líderes con 7 y 5 unidades, respectivamente. Pero como se enfrentarán entre sí, hay otros dos países que podrían sacar provecho de este situación si ganan: Surinam y Martinica, ambos con 4 unidades.

En el caso de Honduras, había finalizado la anterior fecha FIFA con la soga al cuello tras perder 2-1 ante Jamaica. Pero se repuso derrotando 3-2 a Guayana Francesa y, beneficiado por la derrota de Nicaragua contra los Reggae Boyz, avanzó de ronda al igualar 0-0 con los jamaiquinos.

¿Cómo serían los cruces en cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2024?

Todavía no están definidos los cruces. Esto se debe a que todavía no quedaron definidos los dos mejores equipos del Grupo A y, por ende, no se sabe cuáles son los mejores primeros y los mejores segundos de la Liga A.

Recordemos que México, Estados Unidos, Panamá y Canadá lideraron el ranking de la Concacaf publicado en marzo de este año, por lo que clasificaron de forma directa a los cuartos de final.

Según el reglamento de la Liga de Naciones, este es el criterio para definir los emparejamientos.