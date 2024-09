El delantero hondureño no ha tenido el protagonismo deseado en los últimos juegos de su club.

Celtic de Glasgow, club donde milita el hondureño Luis Palma, tuvo una jornada sin mayores sobresaltos en la Premier League de Escocia al imponerse 3-0 al Rangers en el Clásico, aunque lamentablemente las buenas noticias no fueron las mejores para el Bicho.

El entrenador Brendan Rodgers está teniendo los resultados esperados en el campeonato y esto lo hace tener un cuadro base, en el que lamentablemente el catracho no está teniendo el protagonismo esperado con los hoops.

¿Qué está pasando con Luis Palma?

Tal como ha sucedido en los últimos encuentros de Celtic, Rodgers tomó la decisión de no tener a Luis Palma en el once titular del Clásico de Escocia, un fuerte golpe para el centroamericano que hace unos meses era un infaltable en los cuadros.

Pero la suplencia no fue la peor noticia, sino que no tuvo minutos por lo que ya es otro compromiso en el que no participa, tomando en cuenta que la última vez que jugó fue el pasado 18 de agosto en la victoria 3-1 versus el Hibernian.

De regreso a Honduras

El Bicho ahora tomará su vuelo rumbo a tierras catrachas, luego que fuera uno de los elegidos por Reinaldo Rueda para los siguientes partidos contra Trinidad y Tobago y Jamaica correspondiente a las primeras jornadas de la Liga de Naciones.

A pesar de que Palma no ha tenido la regularidad esperada, no se duda que sea parte de la alineación para los juegos contra los catrachos y en el que se espera tener un buen arranque.