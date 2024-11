El secreto de la FIFA detrás de la nominación de Michaell Chirinos al Premio Puskás

La FIFA nominó a Michaell Chirinos para formar parte de los once nominados al Premio Puskás, galardón que reconoce al mejor gol en el marco de los premios The Best. Se tienen en cuenta todos los goles que se anotaron entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, es decir, contempla […]