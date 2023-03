Concachampions 2023: Técnico de Pachuca no salió conforme con el arbitraje tras ser eliminado por Motagua

Los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf finalizaron ayer y lo hicieron con una gran sorpresa, luego que Motagua dejara en el camino a Pachuca de México, resultado que dejó decepcionado a Guillermo Almada, técnico de los tuzos, que no dudó en criticar a los árbitros luego que marcaran el penal que transformó Eddie Hernández para darle el pase a los catrachos.

“Es difícil de explicar por lo que generamos uno y otro equipo, el pecado está en todas las situaciones que erramos, en la falta de definición en algunos momentos del partido, lo que seguramente nos hubiera dado mayor tranquilidad, el rival no hubiera llegado en esas jugadas, no puedo decir si fue o no, estaba muy lejos en la acción del penal”, dijo Almada en conferencia de prensa.

Acerca de que si está conforme con el trabajo arbitral opinó: “No voy a opinar del arbitraje, si queríamos hacer una competencia seria tendríamos que tener otro tipo de arbitraje, no soy el encargado de llevar este tipo de situación, pero no quiero abrir situación en algo que no quiero justificarme con el árbitro en los errores que nosotros cometimos”.

“A veces el fútbol no es de justicia, de efectividad de lo que uno tiene, hicimos un buen partido, pero en definitiva no ganamos que era lo que precisábamos para llevarnos la clasificación, así que es un golpe del que tenemos que recuperarnos rápidamente porque teníamos buenas expectativas del campeonato a pesar que hicimos muy buen partido, en definitivamente nos faltó los goles y la definición para ganar que es lo más importante y valedero en este tipo de resultado”, agregó.

Por último, el técnico no dudó en decir que se fracasó en la competición: “Indudablemente sí, lo es porque a pesar que jugamos dos partidos, fuimos superiores al rival, en definitiva no lo hicimos en el marcador, esto no es de mérito, sino de gol, ahí está un poco nuestro error. Seguramente jugamos 10 partidos de estos y ganamos nueve por la cantidad de situaciones que tuvimos. En definitiva, fracasamos de pasar la llave que era lo que queríamos”.