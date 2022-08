El capitán de la Selección Sub-20de Honduras, Jeremy Rodas, fue anunciado esta semana como nuevo refuerzo del Minnesota United de la MLS, aunque por el momento estará con la filial. El jugador se siente feliz por esta oportunidad que se le presentó, en la que se unirá a sus compatriotas Kervin Arriaga y Joseph Rosales

Acerca de cómo se dio su contratación comentó: “Me vieron jugar en el Premundial. Se logró hablar entre los clubes, luego se comunicaron directo con el club y así se dio todo. A finales de este mes viajaría, ahorita estamos haciendo los trámites de los papeles porque está en manos de ellos y yo solo estoy esperando que me digan venite’”

“Firmé por un año con el club, es a préstamo. Voy al filial del Minnesota United, he estado hablando con un gerente y con otras personas allegadas al club. Me siento muy bien, estoy en un momento donde no asimilo lo que está pasando todavía porque todo es muy bonito, es lo que cualquier futbolista sueña. Estar pensando en lo que soñabas desde pequeño y que a mi corta edad se me está cumpliendo es algo especial”, agregó.

Además, habló sobre los compatriotas con los que se encontrará: “Se me puede facilitar la adaptación porque hay dos catrachos allá y quizá el inglés se me puede complicar, pero sé que los tengo a ellos dos y me pueden dar algún consejo para llenarme de confianza. Con Kervin Arriaga platico de vez en cuando, él me dice que depende de mí para quedarme, que va a ser por mi trabajo, solo queda que me esfuerce”.

“El Premundial fue algo muy bonito para mí porque pasó de la nada. Yo no me esperaba esa convocatoria al Premundial, había estado en microciclos, pero cuando descendimos (Real Minas) y con el cambio de equipo no estaba en actividad y fue muy bonito volver. Fue un sueño para mí representar a mi país. Ahora se viene el Mundial, yo no le bajo el gas, sigo trabajando y trataré ser constante y así poder llegar bien al Mundial si me convocan”, finalizó.