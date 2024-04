A falta de oportunidades en el fútbol de Guatemala, Gustavo Arreaga tomo la decisión hace un año de hacer un cambio radical para su vida y en su carrera profesional. El jugador aceptó la propuesta de viajar a Taiwán para encontrar lo que en tierras guatemaltecas se le negó en su momento.

Recordemos que luego de una campaña en Segunda y, tras un difícil proceso de adaptación, ha fichado por un club de Primera División y sueña con consolidarse. Uno de los elementos importantes es que a Gustavo Arreaga le gusta el país y si todo marcha bien, planea seguir su vida ahí.

¿Cuál han sido las palabras de Gustavo Arreaga?

“Mi sueño siempre fue jugar fútbol afuera de Guatemala y esa fue la principal razón por la que me animé. No me importó si el fútbol era famoso, si me iban a pagar bien, nada me importó. Decidí venirme para hacer lo que más me gusta afuera de mí país”, puntualizó Arreaga para ESPN.

“Lastimosamente en el Deportivo Mixco no devengaba un salario y digo lastimosamente porque era mi trabajo. Entrenábamos muy temprano todos los días. Entrenaba y estudiaba, lo consideraba mi trabajo y no devengaba un salario. No me quejo porque me gustaba el equipo y me gusta jugar fútbol. Acá en Segunda División ya ganaba y en Primera el salario se te puede triplicar“, aseveró Gustavo Arreaga.

“Fue difícil tomar la decisión de salir, pero yo sabía que jugar en el extranjero era lo que quería y no podía dar un paso atrás. Si tienes miedo, hay que hacerlo con miedo. Lo que me sirvió a mí fue tomar la decisión. No se pierde nada con intentarlo, si no te gusta te regresas y vuelves a tu vida“, finalizó Gustavo Arreaga.

A por un sueño lejos de Guatemala

De esta manea Arreaga espera triunfar en el fútbol de Taiwán. Con 20 años de edad, su objetivo es ser el goleador de su equipo. También aseveró que algún día desea volver a Guatemala para ser llegada a la Selección Nacional. Ya que además su hermano actualmente juega en la Selección Sub-17 de la Azul y Blanco.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.