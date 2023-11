David Ruiz volvió a vestir los colores de la Selección de Honduras para tener participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, en el que se tenían grandes expectativas con el legionario y aunque en lo personal hizo un buen trabajo, en lo colectivo no se tuvo el rendimiento esperado.

La H quedó fuera en la primera ronda, pero a pesar de eso, a Ruiz le quedó una sensación positiva, que lo hace ilusionarse en un futuro, pero sabe que se debe seguir trabajando y levantar la cabeza tras lo sucedido.

¿Qué opina de la participación en los Panamericanos?

“Venimos con ganas de sacar al menos tres puntos en este torneo, claro que no se dieron los resultados que queríamos y al menos cerramos fuertes con el triunfo y estamos muy felices”

“Sabemos que cada uno de nosotros dimos el máximo, y no nos vamos tristes porque no hicimos lo que no teníamos que hacer o no dejamos de dar el 100%, pero nos vamos con la cabeza en alto y somos güirros de 18, 19 o 20 años”.

¿Qué sensaciones le quedan con lo mostrado por sus compañeros?

“Hay mucho futuro, aún nos queda una larga carrera, este no es final, debemos seguir con la cabeza en alto y seguir aprendiendo cada día”.

Ruiz se despidió de los Panamericanos con una anotación, la cuál logró en el cierre de la fase de grupos en el triunfo de 3-1 ante su similar de República Dominicana y el cual fue el primero desde que decidió jugar con los catrachos.

El legionario ahora se perfila a ser uno de los elegidos por Reinaldo Rueda, para que pueda estar en el doble enfrentamiento contra México, donde uno de los dos buscará estar en la Copa América 2024.

