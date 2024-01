Ana Lucía Martínez critica a la Concacaf: "No harían lo mismo con el masculino"

La Selección de Fútbol Femenino de Guatemala tendrá un desafiante inicio de 2024, ya que deberán prepararse de la mejor manera posible de cara al 17 de febrero, fecha en la que enfrentarán a El Salvador por un cupo a la primera edición de la Copa Oro W. Cabe destacar que es a partido único, en el Dignity Health Sports Park de Carson, Estados Unidos.

El día escogido ha suscitado reprobación por parte de varias jugadoras, entre ellas la máxima figura de La Bicolor, Ana Lucía Martínez. ¿La razón? No coincide con una ventana internacional, más conocida como Fecha FIFA, por lo que los clubes no estarán obligados a ceder a sus deportistas, afectando drásticamente a los seis elencos involucrados.

“Ellos saben que si no es fecha FIFA, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadoras. No harían lo mismo con en el masculino“, lanzó según citas reproducidas por Prensa Libre. Cabe recordar que algo similar ocurrió en el último choque ante Jamaica, aunque la por entonces futbolista del Pomigliano de la Serie A

¿Cómo llegó Guatemala al repechaje de la Copa Oro W 2024?

El combinado chapín alcanzó la última etapa de clasificación tras quedar en el segundo lugar del Grupo B de la Liga A de las eliminatorias, solo por detrás de Panamá y arriba de Jamaica, tras caer en una única oportunidad (0-3 en casa ante las canaleras), empatar en dos (ambas con las caribeñas) y salir airosas en la restante (3-2 en Penomé).

Encuesta ¿Te parece que esta determinación perjudica a Guatemala? ¿Te parece que esta determinación perjudica a Guatemala? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las cuscatlecas, por otro lado, lideraron el Grupo B pero de la Liga B. Ganaron sus seis compromisos, marcando 24 goles y recibiendo solo dos (uno de Martinica y otro de Nicaragua). Está en el casillero 104 del Ranking FIFA femenil, mientras que las vecinas del norte están 24 puestos por encima, en el escalafón 80 (dentro del Top 10 de Concacaf).