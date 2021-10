Continúa la temporada de la MLS y como parte de la Jersey Week League Soccer, se presentaron las camisetas más vendidas del fútbol estadounidense a través de MLSstore.com. Y la de Cristian Roldán fue una de las más pedidas durante esta campaña. Además, también destacaron la del venezolano de Atlanta United, Josef Martínez, liderando el listado. El futbolista con ascendencia guatemalteca hace unos meses tomó la decisión de inclinarse por representar a Estados Unidos.

Además, es importante resaltar que entre las camisetas registradas, están representados 15 equipos de la MLS. Por tercer año consecutivo el Seattle Sounders FC lidera a todos los clubes con cuatro camisetas: Rui díaz (no. 2), Lodeiro (no. 5), el estadounidense de raíces guatemaltecas y salvadoreñas Cristian Roldán (no. 6) y el colombiano Fredy Montero (no. 8).

Cristián Roldán explicó en una oportunidad el porqué de tomar la decisión de representar a los Estados Unidos. "Estuve en contacto con Guatemala en un punto de mi carrera y en una situación similar, pero al final es su decisión. Ya se había hablado sobre ir a la Copa Oro con el equipo de Estados Unidos. eso hizo tomar mi decisión un poco más fácil porque creo que en mi corazón estaba destinado a retribuir a los Estados Unidos lo que ellos le habían dado a mi familia", afirmó Roldán.

Camisetas de la MLS más vendidas de 2021

Josef Martínez (Atlanta United)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC)

Carlos Vela (LAFC)

Javier “Chicharito” Hernández (LA Galaxy)

Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders FC)

Cristian Roldán (Seattle Sounders FC)

Miles Robinson (Atlanta United)

Fredy Montero (Seattle Sounders FC)

Jonathan dos Santos (LA Galaxy)

Sebastian Lletget (LA Galaxy)

Nani (Orlando City)

Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes)

Cecilio Domínguez (Austin FC)

Emanuel Reynoso (Minnesota United FC)

Brenner (FC Cincinnati)

Lucas Zelarayán (Columbus Crew)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

Johnny Russell (Sporting Kansas City)

Diego Valeri (Portland Timbers)

Alejandro Bedoya (Philadelphia Union)

Gonzalo Higuaín (Inter Miami CF)

Diego Chará (Portland Timbers)

Alex Ring (Austin FC)

Tomás Pochettino (Austin FC)

Hany Mukhtar (Nashville SC)