Michael Barrantes está transitando una nueva etapa después de lo que fue el escándalo con Luis Fernando Fallas en Puntarenas. El mediocampista de 41 años llegó a Santa Ana para disputar el Clausura 2025 y no ha comenzado de la mejor manera.

En lo que va del campeonato nacional, el equipo de Cristian Oviedo perdió todos los partidos que disputó. Cayó ante la Liga Deportiva Alajuelense por 6-3 en la primera fecha, 2-1 contra Puntarenas, 1-0 frente a Pérez Zeledón, 4-0 versus Liberia y la última derrota de este domingo por 2-1 ante Sporting.

Esta situación no deja bien parado a Santa Ana pensando en la tabla acumulada, ya que se encuentra en la última posición con 20 puntos en lo que va de la temporada. Está a dos de Puntarenas que tiene un partido menos y a cinco de Santos, que tiene dos encuentros menos.

ver también "La fiesta se acaba": Michael Barrantes recibe el mensaje que no quería escuchar

Las duras palabras de Michael Barrantes contra sus compañeros en Santa Ana

Por esta razón, Barrantes decidió hablar sobre el mal momento y apuntó sin filtro contra sus compañeros: “Con todo respeto hacia mis compañeros, debemos ser más profesionales y responsables tanto dentro como fuera de la cancha. Los goles son totalmente nuestra responsabilidad, y el entrenador no tiene culpa de ello”.

“Ningún técnico puede hacer nada, si no estamos enfocados, si no estamos concentrados, si no marcamos como tenemos que marcar, entonces creo que es total y completa responsabilidad nuestra, dentro y fuera de la cancha”, disparó el mediocampista luego del partido.

Publicidad

Publicidad

“Podemos trabajar, 4, 5, 6 horas, pero si no estamos concentrados, no estamos aplicados y si no hacemos lo que tenemos que hacer llega el partido y pasa un minuto, una completa desatención”, enfatizó el ex Puntarenas sobre lo que piensa que debe mejorar Santa Ana para salir del fondo de la tabla.